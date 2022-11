Fiaba saudita

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Salem Al-Dawsari porta palla dentro l’area di rigore, nell’angolo sinistro. Indossa la maglia numero 10, è il miglior giocatore del Golfo, o uno dei migliori. Quello su cui è proiettato l’ideale del calciatore-demiurgo – di Messi, di Maradona – in un’area del mondo in cui il calcio di fatto non è esistito fino agli anni ’50. La Nazionale dell’Arabiaha giocato il suo primo torneo internazionale nel 1957. All’epoca l’Argentina aveva già vinto 10 edizioni della Copa America. Al-Dawsari è in mezzo a due giocatori, ed evita il primo rientrando sull’interno, là dove però la strada sembra chiusa. A quel punto rientra sul destro, evita l’intervento di Rodrigo De Paul e calcia sul palo lontano di collo interno. Emi Martinez tocca la palla, la sfiora soltanto, e la rete si gonfia. Allora sentiamo il telecronista arabo gridare con lo stile che abbiamo sentite molte ...