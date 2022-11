Edoardo Donnamaria | costretto ad abbandonare la Casa | l’ultima ora

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 novembre 2022)a quanto pare ben presto potrebbe dover fare ritorno a, e esserea lasciare sia il loft di Cinecittà e sia la sua amata Antonella Fiordelisi. Scopriamo per quale motivo per il noto volto di Forum la fine del programma è ormai così vicina. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7, forse involontariamente ha pronunciato una frase gravissima che non è passata inosservata al pubblico del programma di Canale 5.-ilovetrading.it-(Fonte: screenshot-Mediaset-Extra)ha commesso qualcosa di molto grave nelle scorse ore e benn presto sarà punito per aver violato il regolamento del celebre reality show di Mediaset., in arrivo la tremenda ...