Asti | GdF sequestra una Toyota trasformata in Ferrari

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La Guardia di Finanza dihato unaF430 falsa, costruita artigianalmente. Era guidata da un 26ennegiano, che è stato fermato per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L’auto, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere in realtà unaMR Coupè.nella carrozzeria e negli accessori L'articolo proviene da Inews24.it.

L'azione di servizio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, testimonia il perdurante impegno della Guardia di Finanza. L'auto è stata quindi sequestrata e il proprietario è stato denunciato alla Procura di Asti per l'utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.