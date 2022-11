Anci | tutte le attese della Giunta Gori | “Importante capire come il Governo può aiutare i Comuni”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Bergamo. Una grande emozione, quella di buona partedel Comune di Bergamo che, insieme ad un nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza e minoranza, ha partecipato alla giornata di apertura dei lavori39ª edizione dell’assemblea nazionale dell’. Felici e con il sorriso stampato sulle labbra, fieri e orgogliosi di essere presenti, pronti a rappresentare un capoluogo che ha fatto la storia degli ultimi anni, purtroppo, legata drammaticamente alla pandemia. E da città simbolo per il Covid, oggi Bergamo fa parlare di sé non solo per aver ospitato la tre giorni dedicata a tutti id’Italia, ma anche perché Capitale del Volontariato e, tra due mesi, CapitaleCultura insieme a Brescia. Il Sindaco Giorgiosul palco, a portare i saluti ...

... ancora due anni fa, piu' volte i territori, sia la Conferenza, che, che Upi avevano ... inle procedure'; processo, secondo Fedriga, che e' fondamentale perche' il Pnrr possa realmente ...Non credo chele opere previste nel Pnrr siano realizzabili entro il 2026'. Cosi' Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni, si e' rivolto all'assemblea dell'a ...Roma, 23 nov. (askanews) - "Non abbiamo ancora un testo. Sappiamo che ritroveremo nella legge di Bilancio e nel decreto sulle accise delle risorse, in particolare le risorse per l'energia. Ci dicono c ...ALBANO LAZIALE (attualità) - Il comunicato della consigliera comunale ilmamilio.it - nota stampa Tre giorni fa il sindaco del PD di Albano Laziale ha ritenuto di uscire con ...