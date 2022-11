Ultime Notizie – Incidenti | bus con 20 persone a bordo tampona un camion a Milano

(Di martedì 22 novembre 2022) Un autobus con acirca 20hato aun mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 sulla statale 415. Lo scontro ha coinvolto un automezzo della linea-Crema di Autoguidovie e un. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco. L’autista del bus ha riportato un trauma all’addome e agli arti inferiori ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Tra i passeggeri, una quindicina ha riportato ferite lievi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

