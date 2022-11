Stati Uniti | Weah | «Sono contento di aver segnato nella prima partita di questo Mondiale»

(Di martedì 22 novembre 2022) Timothy, attaccante degli, ha parlato al termine della sfida finita in pareggio contro il Galles. Le dichiarazioni Timothy, attaccante degli, ha parlato ai microfoni di Rai 2. PAROLE – «didi, ma avrei preferito realizzare un gol decisivo per la vittoria della squadra. Adesso dobbiamo subito tornare ad allenarci per arrivare pronti al prossimo impegno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Timothy Weah, attaccante degli, ha parlato al termine della sfida finita in pareggio contro il Galles. Le dichiarazioni Timothy Weah, attaccante degli, ha parlato ai microfoni di Rai 2. PAROLE - "Sono ......12 Squadre del gruppo B che torneranno in campo venerdì 25 novembre: alle 11.00 ci sarà Galles - Iran, alle 20:00 scenderanno sul terreno di gioco Inghilterra -Il gergo dei piloti può trarre in inganno: «Il gioco - dicono all’inizio dell’operazione - oggi prevede uno scenario molto reale». Tra loro parlano così, ...Ad aprile il presidente Fifa Infantino aveva spiegato: "In ogni gara c'è molto tempo perso, va rivisto qualcosa perché gli spettatori pagano per vedere 90 minuti di calcio, mentre le gare durano 50" ...