Reddito di cittadinanza 2023 | come cambia dopo la manovra

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022) In campagna elettorale, e non solo, si è parlato moltissimo deldi, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle e “ossessione” di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha sempre spiegato che il suo partito sarebbe intervenuto suldi, senza lasciare indietro i più deboli, senza dimenticarsi dei veri poveri. Ma con deimenti, che a detta dell’attuale premier, avrebbero reso questa misura migliore per tutta l’Italia. Ed è arrivato il tempo di conoscerli questimenti, che sono stati presentati nelladel governo Meloni.quindi ildi, cosa devono aspettarsi le persone che percepiscono ilnel ...