Raw 21 11 2022 The last act before Survivor Series WarGames

(Di martedì 22 novembre 2022) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla MVP Arena di Albany, New York. Lo show inizia con Kevin Owens che raggiunge il ring e ricorda come nella puntat di SmackDown ha scelto di prendere parte come quinto uomo del team che affronterà i The Bloodline nel match di. Aggiunge che sarà lui a mettere al tappeto l’intera stable nel premium live event e che sarà lui a prendere quel titolo dalle mani di Roman Reigns. Viene raggiunto dai The Brawling Brutes e Drew McIntyre, i suoi partner dello stesso incontro. Sheamus e Drew rincarano la dose dicendo che ci saranno due ring, due gabbie e un match senza regole. Ad interromperli arrivano i The Judgment Day che dicono che devono mostrare rispetto a loro essendo nel loro show. Quindi Sheamus sfida i Judgment Day a un match. La sfida viene accettata. ...