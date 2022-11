Max Pezzali nei palasport | si aggiungono due nuove date a Milano

(Di martedì 22 novembre 2022) foto di Michele Piazza– È inarrestabile il successo del tour di Maxnei: “Hits only”, infatti, ha registrato il tutto esaurito anche per la tappa di Bologna e per le dueprimaverili di. Siquindi due nuovi appuntamenti nel capoluogo meneghino: 20 e 21 aprile 2023 al Mediolanum Forum. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 11 di domani, 21 novembre, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di domenica 27 novembre. L'articolo L'Opinionista.

E' inarrestabile il successo del Tour nei Palasport 2022/23 di#HITSONLY. Sono ora sold out anche la data a Bologna e le due date primaverili di Milano precedentemente annunciate, e si aggiungono due nuovi appuntamenti milanesi al MAX30, prodotto e ...Dopo aver fatto cantare per due ore e mezza più di 120.000 persone in totale durante i due super concerti a San Siro della scorsa estate,è pronto a replicare questo successo con un nuovo tour nei palazzetti ! Si tratta di una serie di date in programma a Milano e Roma a fine 2022 e a Torino, Brescia, Bologna, Firenze, ...È inarrestabile il successo del Tour nei Palasport 2022/23 di Max Pezzali #HITSONLY. Sono ora SOLD OUT anche la data a Bologna e le due date primaverili di Milano precedentemente annunciate, e si aggi ...MILANO - È inarrestabile il successo del tour di Max Pezzali nei palasport: "Hits only", infatti, ha registrato il tutto esaurito anche per la tappa di ...