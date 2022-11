Manovra | Meloni | “In pensione a 62 anni con 41 di contributi”

(Di martedì 22 novembre 2022) ROMA – Lain materia pensionistica interviene “sullo scalone pensionistico che sarebbe scattato dal 1 gennaio, senza un intervento dal 1 gennaio sarebbe scattata laa 67”: si potra’ andare in“a 62con 41 di, ma con dei paletti di buon senso. Chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti non potra’ prendere unasuperiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67, fino a maturazione dei requisiti. Abbiamo deciso di rivalutare le pensioni minime del 120%, l’aumento maggiore in rapporto all’inflazione lo avranno le pensioni piu’ basse”. E’ quanto ha dichiarato la presidente del consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa sulla ...

E si sono palesate, se non nel consiglio dei ministri che ha approvato la, nelle ore ... le mosse del Quirinale nel primo mese del governoPnrr, il governo alla stretta per evitare di ..."Gli Stati Uniti vincono 1 - 1". Sta facendo assai discutere negli Usa la roboante prima pagina del New York Post, una foto a tutta pagina dei giocatori della nazionale di calcio che festeggiano il ...Reddito di cittadinanza, cosa cambia dopo la Legge di Bilancio Le misure inserite nella manovra sono state spiegate dal premier Giorgia Meloni in conferenza stampa da Palazzo Chigi il giorno dopo il.Nuovi sostegni a tre mesi per famiglie e imprese contro il caro-energia, ma anche la prima misura strutturale del governo Meloni per calmierare i prezzi dell’energia: un tetto nazionale ...