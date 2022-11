Manovra | addio al Rdc già dopo il primo rifiuto Contante a 5mila | condono e carta risparmio spesa

(Di martedì 22 novembre 2022) Il governo a guida Meloni ha varato la tanto attesa legge di Bilancio. Una misura da 35 miliardi, si tratta deldocumento di programmazione pluriennale: riguarderà il biennio 2023-2025. La premier, alla fine del Consiglio dei Ministri, parla di una"importante e coraggiosa" a sostegno "dei cittadini, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà". Poi chiosa: "L'Italia torna a correre". Due terzi delle risorse sono concentrate in favore di misure per la mitigazione del caro energia. Segui su affaritaliani.it

Unche sarà anticipato in caso il beneficiario non partecipasse attivamente alla formazione o rifiutasse un'eventuale offerta di lavoro. ASSUNZIONE UNDER 36 Prevista una decontribuzione fino ad ...Stop non solo per gli occupabili. Dal 1 gennaio 2024 il reddito di cittadinanza viene abrogato per tutti - occupabili e non - sostituito 'tout court' da una nuova riforma, 'perché serve un cambiamento ...Il governo ha varato la legge di Bilancio, Meloni: "L'Italia torna a correre". Misura da 35mld, 21 per sostegni a famiglie e imprese per il caro energia ...Tra marce indietro e conferme il Cdm vara a tarda sera la legge di bilancio. Trentadue miliardi, di cui i due terzi (21 miliardi) destinati tutti all’emergenza energia. Un’operazione ...