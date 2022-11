(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Aleksander Aamodt Kilde spinge a tutta in alto, domina con sei decimi su Hemetsberger, quindi nel tratto centrale rallenta e conclude in 5a posizione a 19 centesimi da Hemetsberger. 20.59 Marco Odermatt entra in azione e pennella nel tratto centrale. 39 centesimi di vantaggio per lo svizzero, che poi tira i remi in barca nel finale e si ferma in 11a posizione a 1.82, ma ha impressionato! 20.58 L’austriaco Daniel Hemetsberger vola nel settore finale dopo qualche difficoltà nel mezzo. Chiude con il miglior tempo in 1:49.51 e precededi 2 centesimi! 20.56 Dominikinizia con il miglior tempo in vetta, quindi lascia subito 7 decimi nel tratto centrale. L’azzurro continua a perdere terreno, valica il secondo prima del settore finale e chiude sesto a 82 ...

OA Sport

... valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA PRIMA PROVA ...OA Sport vi propone la DIRETTAscritta dell'allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco 2022 - 2023. LIVE Sci alpino, prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA: comanda Striedinger, 3° Innerhofer, 6° Paris La settima collaborazione della maison italiana per l’e-tailer del lusso consiste in una capsule invernale. Estetica e ...Per la Coppa del Mondo del 2022-2023 di sci alpino, il calendario delle gare inizia ora a farsi davvero fitto. Con gli uomini impegnati a Lake Louise, in Canada, già da domani, martedì 22 novembre del ...