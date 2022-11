LIVE Sci alpino | prova Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | comanda Crawford | 5° Innerhofer | 11° Paris

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.30 Il nostro Mattia Casse (29) inizia con il miglior tempo in vetta, quindi si conferma nel tratto centrale. Nel finale perde qualche centesimi e conclude con un ottimo secondo crono a 4 centesimi da! 21.29 Il tedesco Josef Ferstl è veloce in vetta, quindi lascia sei decimi nel settore centrale. Conclude ottavo a 78 centesimi. 21.28 Lo sloveno Martin Cater (27) si ferma in 12a posizione a 1.29 da, subito alle spalle di21.26 Il tedesco Andreas Sander conclude la suacon il 14° tempo a 1.70 dalla vetta. Tocca a Martin Cater. 21.23 Lo statunitense Steven Nyman è lentissimo già in vetta e cede decimi su decimi ad ogni passaggio. Chiude 23° a 3.28 da. 21.20 Il francese Blaise Giezendanner ...

valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA PRIMA PROVA