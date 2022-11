LIVE Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ricomincia l’incontro del gruppo D

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI48? Grazie all’arretramento sulla linea mediana, Eriksen riesce a dialogare in maniera più fitta con i compagni di squadra. 46? Avvio a tutta della, che va al cross con Drager e guadagna un corner. SECONDO TEMPO 14:55 Prima frazione giocata a ritmi elevati. Il pressing a tutto campo dellaha messo in seria difficoltà i palleggiatori danesi, incapaci di trovare contromisure. Nitida la palla gol mancata da Jebali, ipnotizzato da Schmeichel. Nel secondo tempo il CT Hjulmand dovrà pensare a qualcosa di diverso per stappare il match. A tra poco. FINE PRIMO TEMPO:0-0 49? Pericoloso il cross di Eriksen, con Meriah che si ...

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Tunisia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Bene anche l'Ecuador, in testa insieme agli Oranje- TUNISIAGUIDA AI MONDIALI - GIOCA A PREDICTOR GIRONE A OLANDA : 3 punti (differenza reti +2) ECUADOR : 3 punti (differenza reti +...Inizia il Mondiale della Danimarca allenata dal Ct Hjulmand che punta su Eriksen sulla trequarti. Jebali e Msakni le scelte del Ct Kadri. Tunisia pericolosa nei primi minuti con un tiro di Drager devi ...Se il girone ti aiuta... Trent’anni dopo, la Danimarca prova a sorprendere di nuovo Trent’anni dopo, la Danimarca è pronta a sorprendere di nuovo… Leggi ...