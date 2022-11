In via Genova una targa in memoria degli operai morti nel crollo della gru

(Di martedì 22 novembre 2022) Questa mattina, su proposta dell’assessore con delega alla Toponomastica, Francesco Tresso, la Giunta Comunale ha approvato con una delibera l’apposizione in viadi unacommemorativa indi Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, nel luogo dove i trepersero la vita a seguito del tragicogru su cui stavano operando, il 18 dicembre 2021. La posaavverrà durante il momento commemorativo a ricordo delle tre vittime che si terrà il prossimo 18 dicembre, nell’anniversariotragedia. L’assessore Tresso ha commentato: “Con la posa di questala Città ricorderà per sempre le tre vittime che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro, in un ...

Questa mattina, su proposta dell'assessore con delega alla Toponomastica, Francesco Tresso, la Giunta Comunale ha approvato con una delibera l'apposgru zione indi una targa commemorativa in memoria di Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, nel luogo dove i tre operai persero la vita a seguito del tragico crollo della gru su cui