(Di martedì 22 novembre 2022) Nel calendario del Campionato Mondiale di F1non esserci nuovamente il GP di. Stando a quanto riportato dalla BBC infatti, l’appuntamento nella pista di Shanghaiessere cancellato a causa delle misure anti-covid ancora in vigore nel Paese. Secondo quanto raccolto dall’autorevole network britannico, il Governo non avrebbe concesso al personale di F1 le esenzioni riguardo le norma di quarantena in caso di contagio. Al momento infatti la legge dispone in caso di tampone positivo un isolamento di cinque giorni all’interno di un centro anti-covid più altri tre giorni da passare a casa, fattore che ingolferebbe non poco la macchina organizzativa. Il rischio di non correre per il quarto anno consecutivo inè quindi più che concreto. Nelle prossime settimane gli organi ...

OA Sport

...eadottare ulteriori misure per bilanciare il mercato, superando le preoccupazioni sulla recessione globale e le preoccupazioni per l'aumento del numero di casi di Covid - 19 in. Lunedì ......al programma dei tagli eadottare ulteriori misure per bilanciare il mercato, mettendo in secondo piano i timori per la recessione globale e per l'aumento dei casi di Covid - 19 in. La ... F1: il GP di Cina potrebbe saltare anche nel 2023 Ferdinand Marcos Jr, ha deciso di gettare le basi di una solida relazione con Washington. Anche per contenere Pechino ...Goldman Sachs ha abbassato le sue previsioni sul prezzo del petrolio di 10 dollari a 100 dollari al barile per il quarto trimestre del 2022 ...