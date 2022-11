Europei maschili curling 2022 | risultati e classifica

(Di martedì 22 novembre 2022) Tutti ie ladeglidi, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni. Fra queste anche l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini. Di seguito, ladel girone e tutti iaggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE? PROGRAMMAFEMMINILI: DATE, ORARI E TV Ladel girone (partite vinte, partite perse) 1. Italia 6V-0P2. Scozia 5V-0P 3. Svizzera 5V-1P 4. Germania 3V-2P5. ...

Il board FIBA svoltosi lunedì 21 novembre a Parigi ha stabilito le date e quasi tutte le sedi dei CampionatiGiovanilie femminili per l'anno 2023. Ecco la lista Europeo Under 20 maschile 8/16 luglio, Heraklion (Grecia) Europeo Under 18 maschile 22/30 luglio, Nis (Serbia) Europeo Under 16 ...Buona anche la quinta per l'Italia agli2022 di curling , dove Amos Mosaner e compagni confermano di essere irresistibili e vincono per la quinta volta su cinque in questa rassegna. La Germania insidia gli azzurri, ma ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-REPUBBLICA CECA DI CURLING Programma, orari, Tv e streaming dell’Europeo di Curl ...La prova generale in vista degli Europei di cross si è corsa proprio su un percorso che ricalca quasi totalmente quello che assegnerà le medaglie fra tre settimane, domenica 11 dicembre, al Parco La M ...