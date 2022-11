Contributi a fondo perduto per ristoranti | bar | catering e piscine | come presentare domanda

Contributo aperduto per ristoranti, bar, catering e piscine: domande dal 22 novembre al 6 dicembre. Il settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire ...Ora 'speriamo che nell'iter parlamentare possa essere migliorata' con i'anche dell'... sono risorse che vorrei spendere altrimenti, è un pozzo senzase non c'è una soluzione europea'. ...La Conferenza sui cambiamenti climatici approva il loss and damage fund, ma non si raggiungono gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...