Clima | i governi non possono trovare una soluzione comune | partiamo dal basso

(Di martedì 22 novembre 2022) Vi ricordate le grandi teste di pietra dell’Isola di Pasqua? Non sappiamo perché furono costruite, ma probabilmente gli abitanti dell’isola pensavano che potessero risolvere qualche problema, forse assicurare un buon raccolto tutti gli anni. Ma non devono aver funzionato tanto bene dato che l’isola fu devastata dalla carestia e poi gran parte della popolazione fu deportata in Perù da mercanti di schiavi. Oggi, le “Conferences of the Parties” (Cop), l’ultima delle quali è stata la Cop27 in Egitto, non sembra abbiano fatto molto meglio dei testoni di pietra pasquani per risolvere il problema che affrontavano: quello del cambiamentotico. La Cop27 è risultata inutile, inefficace, ed è stata quasi completamente ignorata dai media. Non è per dir male di quelli che organizzano queste conferenze, che sicuramente fanno del loro meglio. Ma il problema è irrisolvibile, ...