Carlo Verdone | “Ho detto a De Laurentiis che finirò per tifare Napoli”

(Di martedì 22 novembre 2022)rivela di averad Aurelio Deche finirà per, storico attore e regista italiano nonché grande tifoso della Roma, è stato intervistato dalla redazione di Radio Kiss Kiss in occasione della presentazione della sua nuova serie tv Comedy “Vita dadue”. Nell’intervento a Radio Goal il celebre attore rivela un aneddoto a proposito delcon il presidente Aurelio De: “Ultimamente hoad Aurelio De‘cheper‘. Lo guardo con piacere perché gioca un po’ all’inglese. Mi piace questo gioco aperto e verticale che ...

Tvblog

È un piacere veder giocare gli azzurri" Mc Roma 14/09/2022 - presentazione palinsesti Canale Tv 'Paramount Plus' / foto Mario Cartelli/Image nella foto:Lo storico attore e regista ...... assegnato dalla giuria composta dai fratelli, Luca e Silviava a Giulia Louise Steigerwalt per la sua opera prima Settembre , in quanto ritenuto un esordio particolarmente interessante ... Vita da Carlo 2 su Paramount+, tutte le anticipazioni da Casa Verdone: “le serie sono decisamente più faticose!” Carlo Verdone, storico attore e regista del cinema italiano e grande tifoso della Roma, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ...Carlo Verdone, attore e tifoso della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.