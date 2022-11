Barbara D’Urso e la confessione sulla malattia | “L’ho persa così…”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 novembre 2022)e ladrammatica e sconvolgente: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Con il suo fare simpatico, ironico e professionale, ha conquistato moltissimi telespettatori italiani che non aspettano altro che il pomeriggio per seguire la sua trasmissione che ottiene sempre buonissimi ascolti in termini di share: stiamo parlando di lei, la Regina del gossip per eccellenza, la fantastica. La donna, nonostante il successo delle sue trasmissioni come Pomeriggio Cinque e Live-Non è la, ha fatto unadrammatica che ha lasciato tutti senza fiato. Originaria di Napoli,giovanissima a soli diciotto anni, decide di trasferirsi a ...