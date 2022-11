Arriva "Just dance 2023" con "Farfalle" di Sangiovanni

"Farfalle" di Sangiovanni è uno dei brani da ballare nella nuova edizione di "Dance" 2023. La ballerina Giulia Stabile ha creato la coreografia del brano a lei dedicato. L'edizione 2023 diDance include più di 40 nuovi brani tra cui "Physical" di Dua Lipa e "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars, oltre a un'interfaccia e una veste grafica del tutto nuove. 22 novembre 2022Inclusi 40 nuovi brani leggi anche Lady Gaga celebra i 10 anni di "Dance" L'edizione 2023 diDance è ricca di novità su più fronti: dalla tracklist, che include più di 40 nuovi brani tra ...Milano, 22 nov. (askanews) - 'Farfalle' di Sangiovanni è uno dei brani da ballare nella nuova edizione di 'Just Dance' 2023. La ballerina ...In occasione del Convegno Annuale di ANP, Microsoft presenta la disponibilità di Surface Laptop SE anche in Italia. L'azienda conferma il proprio impegno nel promuovere la didattica con l'innovazione ...