Scontro sui social tra Selvaggia Lucarelli e il direttore del Tg5 | cos’è successo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Personaggi Tv.suicon ildel Tg5:, nelle ultime ore, è stata raggiunta da una serie di attacchi personali e insulti in rete. In molti l’hanno criticata per essersi presentata in diretta a Ballando con le Stelle nonostante poche ore prima avesse perso la madre. A ciò si aggiunge anche un commento sui, al quale la giornalista ha prontamente risposto, di un suo collega, Clemente Mimum,del Tg 5. Inoltre, a tutto questo laha replicato tramite un’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera.Leggi anche –> Lutto per...

Quotidiano online

...che la materia può permanere per un certo lasso di tempo (ancora da definire) dopo lo. In ... Per questa ragione, le osservazioni sollevano degli interrogativisuoi lampi incredibilmente ...Sulle vette delle Alpi orientali, invece, tempo prettamente invernale per lodell'aria ... Mentre a Palermo e Cagliari, pur se con i venti, la massima si attesta20 gradi, 17 gradi di ... Scontro sui migranti, Occhiuto: "La Francia non può darci lezioni su accoglienza e umanità" L'ennesimo violento incidente verificatosi sulle strade della periferia. Il sinistro è accaduto venerdì sera poco prima delle 20 in via Campo di Carne, proprio al confine tra ...L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al Nue112. Gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza. Per il conducente di una delle auto il medico ...