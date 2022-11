Sci di fondo | dal 2022-23 i “muli da soma” avvantaggiati sui “purosangue” D’altronde | se le regole le scrivono gli asini…

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il concetto di “rivoluzione” è riduttivo per spiegare cosa rappresenta l’imminente stagione dello sci di. L’inverno-23 segnerà infatti l’ingresso della disciplina in una nuova era. Non può essere definito altrimenti il cambiamento epocale deciso dalla Fis in primavera in merito alle distanze di gara, corredato dalle modifiche vidimate nel sistema di punteggio per determinare la classifica generale di Coppa del Mondo. Due novità che, nelle intenzioni del management, dovrebbero essere propedeutiche al rilancio di un circuito in crisi. L’impressione preliminare, tuttavia, è che si stia per ottenere l’effetto contrario e lo sci distia per ricevere il cosiddetto colpo di grazia. Andiamo però con ordine e spieghiamo la situazione con dovizia di particolari. A giugno la Federazione Internazionale ha sancito l’equiparazione ...