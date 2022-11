ilGiornale.it

Leggi anche Regionalismo differenziato, il disegno di Calderoli è da cestinare perché... di un disegno complessivo che giustificasquilibrio di competenze. Quali rischi vede Per la ...... ma per giungere all'obiettivo inizia ad attuare un pianoe di inaudita violenza, puntando ..., però, la porterà a spingersi oltre il proprio ruolo di insegnante, e per Lisa sarà il ... "Questo è eversivo". La rivelazione di Renzi sul pm del caso Open Il leader di Italia Viva torna attacca il dottor Luca Turco: "Ha trasmesso al Parlamento gli atti che la Cassazione aveva detto di distruggere" ...C’è chi lo definisce un progetto pericoloso o addirittura eversivo. Chi, invece, invita alla calma e al confronto. Su un aspetto, però, quasi tutti tendono a concordare: prima ...