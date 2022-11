Napoli | Rinnovo Spalletti fino al 2024 | De Laurentiis ha deciso ma bisogna attendere | ecco perché

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ildi Aurelio Deè pronto a far firmare ildi contratto a Luciano, c’è una opzione unilaterale nel contratto. Con la squadra prima in classifica e la conquista degli Ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, è chiaro che si pensi a tenere. Il tecnico ha fatto un grande lavoro sulla panchina azzurra, riconquistando la posizione Champions League al primo anno, mentre al secondo, con un mercato importante e cessioni altrettanto importanti, sta lottando per lo scudetto con 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.colnon si firma subito La volontà di Aurelio Deè quella di tenere il tecnico sulla panchina della ...

TUTTO mercato WEB

Il sudcoreano potrebbe svincolarsi a luglio per 50 milioni: azzurri al lavoro per rimuovere o alzare la ...Sul punto, va comunque evidenziato che mentre per ildella patente non sussistono grossi ... Prendiamo il caso di un bambino che il tribunale dei minori diha allontanato dalla sua ... Napoli, la sosta restituirà Rrahmani: in arrivo anche il rinnovo Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a far firmare il rinnovo di contratto a Luciano Spalletti, c’è una opzione unilaterale nel contratto. Con la squadra prima in classifica e la conquista ...L’edizione odierna de “La Repubblica” ha scritto in merito alla situazione contrattuale del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti.