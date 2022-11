Meglio investire in obbligazioni o in azioni? Allocazione settoriale per fine 2022

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 21 novembre 2022) La domanda è un classico degli investimenti: èino in? La risposta all’interrogativo non può essere assoluta ma è al contrario frutto della situazione di mercato contingente. In altre parole non possiamo dire, in termini generali, se siain bond o inma possiamo stabilire, nel contesto in corso, se èprivilegiare leo i titoli azionari. Ovviamente, anche restando in ambito contingente, non esiste un solo punto di vista ma ci sono le opinioni degli analisti. Tra i vari giudizi di cui si è più parlato negli ambienti finanziari nelle ultime settimane, c’è quello che è stato espresso da Benjamin Melman, Global Chief ...