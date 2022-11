Maltempo in Cilento | Protezione Civile invia 5mila sacchi di sabbia | brandine e coperte

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCinquemiladisono stati consegnati questo pomeriggio dalladella Regione Campania ai Comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate, i più colpiti dai temporali di questi giorni inper poter fronteggiare la nuova ondata diprevista a partire dalla mezzanotte. A Santa Maria di Castellabate sono stati anche consegnati, dalla stessaregionale, 50con lenzuola enel caso in cui il Comune decidesse di procedere alla evacuazione di alcune abitazioni esposte al rischio idraulico poiché ubicate in prossimità di corsi d’acqua esondati. Complessivamente in questi due giorni sono stati circa 300 i volontari ...

Sky Tg24

