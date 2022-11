LIVE – Turris-Pescara 2-3 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. I biancazzurri si trovano al secondo posto in classifica alle spalle del Catanzaro e vogliono ottenere un altro successo per non perdere terreno dai calabresi; i padroni di casa, dal loro canto, sono tredicesimi con cinque punti e hanno intenzione di risalire la classifica per provare a raggiungere la zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 21 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-3 ...

... Sommariva in uscita ci mette i pugni per allontanare 3' fermato in offside Leonetti, sale bene la linea difensiva Partiti! Va il Pescara in prima gestione palla e in maglia blu scura mentre...5' dal primo angolo, Sommariva in uscita ci mette i pugni per allontanare. 3' fermato in offside Leonetti, sale bene la linea difensiva. 1' Si parte! Molto accorto lo schieramento del Pescara. ...Serie C Turris Pescara, inizio ore 20.30. Colombo non ha a disposizione Desogus e Crescenzi oltre a Pellacani. Tornano Milani, Mora e Kolaj dal primo minuto. Novità Aloi al posto di Gyabuaa. Qui tutti ...La diretta live di Turris-Pescara, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023.