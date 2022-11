Devastante terremoto di magnitudo 5 | 6 nell' isola di Giava

È di almeno 56 morti e centinaia di feriti il bilancio aggiornato, ma ancora provvisorio, delche ha colpito Giava, la principale isola dell'Indonesia. Il sisma di magnitudo 5,6 sulla scala Richter ha colpito la città di Cianjur nella provincia di Giava Occidentale ed è stato ...I terremoti in Indonesia L'Indonesia è spesso colpita da scosse di, eruzioni vulcaniche e tsunami , a causa della sua posizione su quello che viene chiamato ' anello di fuoco ', un arco di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È pesante il bilancio del terremoto di magnitudo 5.6 che si è verificato in Indonesia, nei pressi della capitale Giacarta: morti, feriti e tanti dispersi ...