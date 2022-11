Calendario Wta 2023 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, dominatrice assoluta del 2022. La polacca è apparsa a tratti ingiocabile, ma fino al Roland Garros difenderà davvero tanti punti, perciò le sue rivali dovranno provare ad approfittarne. SuOns Jabeur, che ha giocato e perso due finali slam, e Caroline Garcia, vincitrice delle Wta Finals. Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulla rinascita di Halep e su altri nomi più o meno a sorpresa (come ad esempio Elena Rybakina). Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Martina Trevisan, che potrà fare molto bene e scalare ulteriormente il ranking. Insieme a lei, vorranno affermarsi anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e ...

Nella prossima stagione a Roma due settimane di grande ......a squadre ATP -che si svolgerà in tre città dell'Australia. Si prosegue con le Nitto ATP Finals di Torino e le Davis Cup Finals by Rakuten, le quali diventeranno parte ufficiale del...Gli organizzatori della Wta hanno reso nota la prima parte del calendario del circuito femminile per la stagione 2023. La novità più importante, per quanto riguarda l'Italia, è che al Foro Italico ...La Wta ha ufficialmente comunicato quello che sarà il programma dei tornei dei primi otto mesi del calendario 2023 che partirà a gennaio. Anche questa stagione sono diverse le novità messe a punto ...