Buffon | «Parlare di possibile rimonta della Juve in campionato mi pare fuori luogo»

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’ex portierentus, oggi al Parma, Gigi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io, programma in onda su Rai Radio 1. Ha parlatontus erincorsa allo scudetto. Ovviamente nel discorso del portiere c’è anche il Napoli capolista in Serie A. «Quando ripartirà illasarà da tener d’occhio. Con la rosa al completo può far paura. Madiinmi. Deve accadere che ladia una continuità agli ultimi risultati, ma l’altra è che il Napoli si inceppi. Ma vedendolo sembra davvero una macchina inarrestabile e perfetta. ...

La Stampa

Ci siamo incontrati e ho fatto capire al nuovo agente che ci sono i tempi pere per trovare ... per due volte alla settimana va sul campo del Canaletto (dove è calcisticamente nato), per ...Un altro pilastro dello spogliatoio è Danilo D'Ambrosio , con cui però l'Inter conta di... l'Inter vede in lui un ruolo simile a quello vestito danell'ultimo anno alla Juventus quindi ... #TorinoThePlaceToBe, Buffon diventa "cicerone" di Torino: ecco i miei luoghi preferiti Franco Vazquez ha rilasciato un'intervista per parlare dell'inizio di stagione del club ducale e del proprio rapporto con Pecchia e Buffon ...Il giovane talento in prestito dall'Atalanta alla Cremonese è reduce da un infortunio alla spalla, ma ha già riconquistato la titolarità sia nel club che nell'Italia Under 21 ...