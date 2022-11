17enne travolto e ucciso da un treno a Melegnano | lunedì 21 novembre i funerali

(Di lunedì 21 novembre 2022) Proseguono le indagini per far luce sull’accaduto. Il giovane frequentava l’Istituto Volta di Lodi, dove aveva conseguito anche una borsa di studio. Alla stazione disono 7 gli investimenti registrati dal 2015

4 gennaio 2017: Mohamed Hani, 26 anni, proveniente dalla Libia, muoreda uno scooter dopo ... 29 settembre 2021: unbengalese muore folgorato sul tetto del treno partito dalla stazione ...Dormelletto, attraversa i binari scappando dai carabinieri:e ucciso da un treno È un ragazzo di 17 anni di nazionalità straniera e senza fissa dimora la vittima dell'incidente ...Oltre 400 persone lunedì pomeriggio a Melegnano per l’ultimo saluto a Matteo, lo studente del Volta di Lodi travolto da un treno dell’Alta velocità nella tarda mattinata di venerdì in zona Giardino. I ...Proseguono le indagini per far luce sull’accaduto. Il giovane frequentava l’Istituto Volta di Lodi, dove aveva conseguito anche una borsa di studio. Alla stazione di Melegnano sono 7 gli investimenti ...