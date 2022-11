VIDEO F1 | GP Abu Dhabi 2022 | highlights e sintesi Trionfa Verstappen | 2° posto pesante per Leclerc

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Maxha vinto il GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position al volante della sua Red Bull ed è riuscito a primeggiare con grande disinvoltura, concludendo nel miglior modo possibile un’annata agonistica dominata in lungo e in largo. L’olandese è salito sul gradino più alto del podio precedendo Charles: il monegasco si è reso protagonista di una bella gara con la Ferrari ed è riuscito a precedere Sergio Perez, conquistando così il secondoin campionato. Carlos Sainz ha terminato la gara in quarta posizione con l’altra Ferrari riuscendo a lasciarsi alle spalle la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema alla vettura quando mancavano tre giri al termine ...