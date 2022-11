Tu Sì Que Vales | Giovanni Lepori è il vincitore della Scuderia Scotti

Giovanni Lepori , romano di 67 anni, è il vincitore della categoria Scuderia Scotti di 'Tu Si'. Il circuito alternativo che premia quei concorrenti dal talento discutibile, è ormai una categoria fissa del programma che diverte molto il pubblico dello show. Giovanni ha avuto la meglio ...Marco Mingardi ha vinto l'edizione 2022 di 'Tu Sì' . Il cantante imitatore nettunese era stato ripescato per la puntata finale dopo essere stato eliminato la settimana scorsa nella sfida contro il comico Trygve Wakenshaw. Il suo talento ha ...Una semplicemente partita di calcetto che lo ha portato alla morte. Un malore improvviso lo ha stroncato per sempre. Tutta la Mediaset continua a versare tante lacrime. La vita non sempre regala felic ...El municipio de Santa Catarina invitó a los ciudadanos a canjear sus armas de fuego por vales de despensa que van desde los $500 hasta los $3500 pesos.