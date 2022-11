Sainz | ' Sappiamo cosa ci manca per vincere nel Mondiale 2023'

Un ultimo GP ad alto tasso di adrenalina quello di Carlos. Lo spagnolo della Ferrari ha chiuso questo Mondiale di Formula 1 2022 con un quarto posto Abu Dhabi alle spalle di Perez e davanti a Russell con un'inizio di gara davvero scoppiettante. Al via ...... e dunque a Leclerc che ne ha vinte tre, Perez due e una a testa pere Russell. Un dominio ... Non, infine, se Latifi è felice o meno di chiudere la carriera in F1 (dubitiamo possa tornare)...Lo spagnolo della Ferrari chiude la stagione dietro Perez, ma pensa già alla prossim stagione con la speranza di potersi rilanciare per la lotta iridata proprio come Leclerc ...Charles Lecerc chiude il GP di Abu Dhabi col secondo posto e conquista il titolo di vicecampione del Mondo alle spalle di Verstappen. Un "successo" meritato per il monegasco che al termine della gara ...