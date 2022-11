PdL sul PASM | appello delle associazioni | «Porte aperte a nuovi insediamenti logistici Fermatevi!» | Lucente | «nessuna aderenza con la realtà»

I nomi si possono leggeresito web della Camera. Al momento la lista comprende tredici nomi, ... Lai Ivano , già legale del cardinal Becciu; Lo Presti Antonino , ex deputato di An e; Mautone ...L' INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione InfortuniLavoro), dal punto di vista della sicurezza delle informazioni, opera nella complessità tipica ... la sicurezza die sistemi (DB Firewall, ...Trieste, 22 nov - "La proposta di legge in materia di transizione energetica dà ulteriore slancio all'impegno profuso dalla Regione per raggiungere la neutralità energetica con almeno 5 anni ...In prima lettura la legge sul consumo: a San Marino arriva la “class action”. Sds Righi: “Con questa legge ci allineiamo agli standard internazionali, ma ...