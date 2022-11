LIVE Qatar-Ecuador 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | comincia la ripresa! Valencia ancora in campo per i sudamericani

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47?ha toccato il suo primo pallone. Sembra essere ok dopo l’infortunio al ginocchio occorsogli nel primo tempo. 46? Non ci sono cambi per le due formazioni impegnate in questa partita inaugurale.0-2.LAD’INIZIO PER L’. A più tardi per il racconto della ripresa. SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO:0-2. Decide al momento una doppietta di. 45’+5? OCCASIONISSIMA DI TESTA PER IL! Cross di Pedro, impatto aereo di Ali da pochi metri: il suo colpo di testa termina a lato. 45’+3? Preciado e Plata gestiscono il pallone al meglio sul fronte destro d’attacco ...