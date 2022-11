Iran | proteste per la morte di Amini Vip nel mirino Arrestata l’attrice Hengameh Ghaziani

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 novembre 2022) La magistratura di Teheran ha annunciato oggi che, che questa mattina era stata convocata in Procura, è stata. Nel suo account Instagram,aveva postato un breve video, che la ritraeva a capo scoperto, con un sottofondo musicale sulla libertà delle donne. In mattinata la procura inaveva convocato alcuni vip e celebrità, fra cui alcuni personaggi del mondo del calcio, con l’accusa di aver diffuso sui social media “commenti falsi, non documentati e provocatori” in appoggio alleche da oltre due mesi attraversano il Paese dopi lain custodia della polizia di Mahsaper aver indossato in modo non ortodosso il velo. Fra le persone raggiunte ...