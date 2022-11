Gf Vip | Silvia Toffanin punge Pamela Prati | «Io non le credo» Stupore e applausi a Verissimo

Leggi su blog.libero

(Di domenica 20 novembre 2022) Frecciata lapidaria. Durante la puntata di, tra gli ospiti, c’era anche Orietta Berti che nella lunga chiacchierata conha parlato anche di Gf Vip. Oltre a trovarsi bene con Sonia Bruganelli e di aver riscosso ancora più popolarità, visto che anche per strada la fermano in tanti per farsi un selfie con lei. Argomentoha mostrato un video a Orietta con i suoi interventi e battibecchi avuti con. Sorprendendo tutti, la conduttrice diha chiesto ad Orietta di raccontarle cosa ne pensa della showgirl sarda, usando ovviamente la schiettezza che la contraddistingue. «Ma guardaha raccontato tutta la sua storia» ha detto la cantante, per poi aggiungere: «Io gliel’ho anche ...