Fisco | lo sai cosa succederà il prossimo 30 novembre? Faresti bene a informarti

Leggi su chenews

(Di domenica 20 novembre 2022) E’ il momento, nel nostro Paese, di “affacciarsi” nuovamente alle poco piacevoli scadenze fiscali. Se non lo sapevi, allora è meglio che tu ne prenda atto adesso: sono improrogabili e arrivano tutte il 302022 per quanto riguarda i pagamenti dell’anno 2021. Prima di tutto devi pensare alle tasse. Se sei un lavoratore autonomo, se sei un libero professionista, anche se sei un dipendente statale, non hai scelta. E’ il momento di rivolgerti ad un commercialista oppure al tuo Patronato di fiducia, e devi anche sbrigarti. Fonte Foto CanvaSiamo sempre in attesa di comprendere se davvero il nuovo Governo Meloni adotterà provvedimenti “radicali” per agevolare i cattivi pagatori, per quelli che gioco forza hanno lasciato per strada pendenze di non poco conto con il. Si spera che verrà messa in atto quella che si profila come ...