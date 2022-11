F1 | Charles Leclerc | “Spero che il secondo posto sia uno step di transizione al titolo del 2023”

(Di domenica 20 novembre 2022) Guardare il bicchiere mezzo pieno. E’ con questo spirito che si presenta ai microfoni il monegasconel GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2022 di F1, e in piazza d’onore nella classifica dei piloti alle spalle di Max Verstappen. L’olandese ha fatta sua anche l’ultima gara a Yas Marina, stabilendo un nuovo primato alla voce “successi in una stagione”. Il neerlandese, infatti, ha toccato quota 15 affermazioni ed è un dato su cui la scuderia di Maranello dovrà riflettere. Se è vero che la Rossa è cresciuta sensibilmente di competitività rispetto al biennio 2020-2021, altrettanto la distanza che la separa da chi ha vinto è sensibile. Di questo avviso è anche, speranzoso che l’andamento del campionato di quest’anno possa essere utile per compiere un altronel ...

OA Sport

Secondo in gara e nel mondiale piloti il ferrarista. Terzo posto per l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez. Subito fuori dal podio la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla ...Ma alla fineha fatto la sua prova più determinante dell'anno senza sbavature, così come il ... Inoltre, perè anche l'esito migliore a fine anno. Loading... Un anno discutibile Un ... F1, Charles Leclerc: "Il secondo posto era il meglio possibile per noi. Lavoreremo per vincere il Mondiale nel 2023" I due titoli mondiali erano già assegnati alla Red Bull, ma la gara di chiusura di Abu Dhabi ha saputo offrire temi interessanti. Leclerc, con una Ferrari tornata a nuova vita nella gestione delle gom ...Nei giri finali del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha trovato il provvidenziale aiuto di un insospettabile alleato per battere Sergio Perez e conquistare ...