Eva Mendes e Ryan Gosling si sono sposati | l’annuncio a sorpresa e per sbaglio in diretta

Leggi su dilei

(Di domenica 20 novembre 2022) La relazione tra Evaè una delle più apprezzate dai fan dei VIP di Hollywood. Un amore vero, il loro, che non si nutre di visibilità sui social. L’una al fianco dell’altro da più di 10 anni, paiono vantare oggi un rapporto più saldo che mai. Nel 2014 e 2016nate le loro due figlie, Esmeralda Amanda e Amanda Lee, ma in tutto questo tempo non si è mai parlato ufficialmente di matrimonio, almeno fino a oggi. Matrimonio Eva: indizio social Una recente foto pubblicata da Evasul suo account Instagram ha scatenato la curiosità dei fan. La posa scelta è alquanto particolare, con il braccio sinistro sollevato e piegato, così da coprire parte del viso, lasciando scoperte bocca e occhi, ma soprattutto mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul polso. ...