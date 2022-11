Ungheria | l' eresia d' Europa

Leggi su panorama

(Di sabato 19 novembre 2022) Alle forti critiche della Ue il premier Viktor Orbán replica con un’apertura a Est. E la Cina spicca per gli investimenti nel Paese. Risultato: una crescita economica da approfondire senza pregiudizi ideologici. Hic sunt leones riportavano scritto le antiche carte per indicare le regioni ignote e che facevano paura. L’dimentica che il Danubio era il confine dell’impero romano e ha posto a Budapest un altro limite: hic est leo. Il leone di nome fa Viktor Orbán - più drago che felino, in verità - pronto com’è a scendere a patti col Dragone cinese... Il premier ungherese reduce dalla terza schiacciante vittoria alle elezioni politiche - ha incassato quasi il 54 per cento dei voti - stanco di sentirsi il reprobo di Bruxelles (il Ppe ha espulso Fidesz, il suo partito), alle strette perché Ursula von der Leyen ha proposto di tagliargli i finanziamenti (7,5 miliardi di ...