Under 21 | Italia Germania 2-4 | gli azzurrini perdono ad Ancona

(Di sabato 19 novembre 2022) Sotto la pioggia di, glidi Nicolato escono sconfitti per 2-4 contro la. Il racconto del match Alle 17.30 è andata in scena l’amichevole tra21 e21. Sotto la pioggia di, glinon sono riusciti a portare a casa una vittoria. Per la squadra di Nicolato è andato a segno il laziale Cancellieri (doppietta) e nel finale due espulsi (Rovella e Cittadini) consegnano la vittoria ai tedeschi, che segnano il quarto gol a pochi istanti dalla fine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gol fantastico di Lazar Samardzic , che sigla il 2 - 0 nell'amichevole21 trae Germania . Il talento dell'Udinese, nel mirino del Napoli, incanta con il suo sinistro e segna il raddoppio su calcio di punizione. Palla che scavalca la barriera e finisce in ...I due Primavera genoani Luca Lipani e Federico hanno svolto un periodo di allenamento con la Nazionale19, impegnata in due amichevoli contro i pari età dell'Ungheria. Nella prima, l'del ...Le pagelle ed il tabellino di Italia-Germania U21, amichevole Under 21 2022. I voti ai protagonisti del match degli Azzurrini di Nicolato.Poker della formazione teutonica all'Italia U21: brilla Samardzic, non basta la doppietta di Cancellieri. Espulsi Cittadini e Bellanova. Si chiude con una sconfitta il 2022 dell'Italia Under 21. La se ...