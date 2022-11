Ultime Notizie – Selvaggia Lucarelli | “Mia madre è morta di Covid e compromessi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) “Questa mattina presto miaNadia è. E’die di. Iche tutti abbiamo accettato per vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”. Lo ha scritto sulle storie di Instagram, postando la foto di sua. “Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato -?anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti ...