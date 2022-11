Test Match all’Arena per i Nerazzurri

Leggi su seriea24

(Di sabato 19 novembre 2022) 18 Novembre 2022 Allenamento congiunto con la formazione dilettante del Porta Romana per il Pisa Sporting Club che si avvia così alla conclusione di questa settimana senza impegni ufficiali. Lo staff tecnico nerazzurro, ovviamente senza i sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (Torregrossa, Nagy, Ionita, Rus, Morutan, Marin, Jureskin), haato la condizione atletica sul prato dell’Arena Garibaldi effettuando una serie di rotazioni sui novanta minuti regolamentari. Per la cronaca ildi è concluso sul punteggio di 6-1 in favore deiche sono andati a segno con De Vitis, Matteo Tramoni (rigore), Cissé, Lisandru Tramoni, Touré ed Esteves. Domattina il Pisa Sporting Club effettuerà al “Cetilar” di San Piero a Grado l’ultimo allenamento settimanale prima di un’altra breve pausa ...