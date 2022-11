(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo la grande fuga, arriva il momento della riflessione. Oggi il Napoli è fra i club più invidiati in Europa per qualità dei giocatori, lavoro tecnico e sostenibilità dei costi. Un obiettivo e un ...

La Gazzetta dello Sport

LaPresse LA POSIZIONE DI LUCIO Da temporipete: "Alla mia età non è più tempo di contratti pluriennali. Ho 63 anni e intendo vivere le cose un passo alla volta. Dunque non ho alcuna ...Premio La cosa importante è che sono, basta questo. Ho voglia di trascinare il Milan, questa è ...compagni a centrare una rimonta che oggi sembra difficilissima sulla squadra di Luciano: ... Spalletti, qua la mano. De Laurentiis rilancia la proposta: insieme fino al 2025 Il tecnico adesso vuole soltanto accordi annuali. Il contratto scade nel 2023, ma la società ha l’opzione per un’altra stagione. E intende allungare ancora ...L'avventura di Spalletti sulla panchina del Napoli è destinata a durare a lungo. Le dichiarazioni di Giuntoli mandano in estasi i tifosi.