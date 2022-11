Omicidi escort a Roma | c’è una testimone | «Sono uscita con l’assassino | mi sento fortunata»

(Di sabato 19 novembre 2022) C’è un video che ritrae un sospettato nella vicenda delle 3uccise nel quartiere Prati a. L’uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza tra via Durazzo e via Riboty. Ovvero negli 850 metri di strada che collega i due appartamenti in cuistate ritrovate uccise con uno stiletto la colombiana Martha Castano Torres (Yessenia) e le due cittadine cinesi. E c’è anche una. Una cittadina cubana che sarebbecon una persona dopo i delitti. «Mi ha detto di aver ucciso tre donne, mi», ha detto alla Squadra Mobile di. La polizia è arrivata a lei probabilmente incrociando i numeri di telefono trovati nei cellulari delle vittime. Ovvero nello stesso luogo in cui, guardando le chat, ha trovato una ...

Ovvero nello stesso luogo in cui, guardando le chat, ha trovato una persona che ha chiesto e ottenuto un appuntamento con una delle tre. Probabilmente con un nome falso. Ma lasciando comunque ...... il criminologo Carmelo Lavorino ha spiegato che glipotrebbero anche essere una reazione ... LE RECENSIONI Fondamentali, le chat tra lee i clienti per concordare gli appuntamenti, ma ...Catturato da alcuni video registrati dagli impianti di sorveglianza dell'area che, in 850 metri, si estende da via Durazzo a via Riboty. C'è un sospettato su cui si sta stringendo ...Molte tracce, Dna sotto esame: si stringe il cerchio sull'assassino. Torres uccisa durante un rapporto La stessa mano assassina. Ha le ore contate il serial killer che giovedì mattina a Roma ha ucciso ...