Mondiale 1982 | ossia la somma dei gesti

(Di sabato 19 novembre 2022) La materia dei ricordi conserva solo estratti di vita. Mai visioni integrali. Tenere vive queste spetta, infatti, alla cosiddetta memoria collettiva. Le proprie autentiche reminiscenze, invece, tendono a prendere strade più esili. E meno battute. Accade spesso con i Mondiali di calcio, eventi che cadenzano le tappe della nostra esistenza insinuandosi in noi come tessere. Le prime che ha trattenuto la mia memoria sono legate all’Argentina del 1978. Di quei giorni è rimasta in me unadi elementi fermi ma profondi. Paletti appuntiti, dei più diversi colori, conficcati nella terra: i papuleios, le maglie arancioni, il buio della notte, i capelli lunghi dei giocatori, i legni listati di nero, le divise dei generali, il verde irreale dei campi. E quel bellissimo suono nuragico: Cuccureddu. Un cucuzzolo paleosardo. L’auspicio di una sommità da conquistare. Del primo ...

